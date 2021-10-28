Раніше тварини виступали в цирку.

Ведмеді, яких виявили на балансі Запорізької дитячої залізниці, переїжджають в нідерландський сафарі-парк.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Малюк і Ляля прожили в Запоріжжі понад 20 років. Вони виступали в цирку, а потім їх перевели в зоокуток дитячої залізниці.

Згідно з нинішніми нормами утримання тварин, ведмедям не можна жити в маленьких вольєрах. Тому волонтери домовилися з нідерландським зоопарком про їх переїзд.

Тварин приспали на час поїздки. У сафарі-парку кажуть, що вони будуть жити на території під назвою "Ведмежий рай". Там їх чекають ще сім ведмедів.

На балансі "Укрзалізниці" знайшли ведмедів

Раніше в. о. голови правління "Укрзалізниці" Іван Юрик повідомив, що на балансі Запорізької дитячої залізниці виявили двох ведмедів.

Їх передадуть на реабілітацію і утримання в зоопарк Ouwehand Zoo в місті Ренен.

Новий будинок для тварин шукали кілька років, але українські центри відмовляли через відсутність місць.

Автор: Людмила Жерновська