Матеріалом для робіт Арістіда Куаме є пластикові та гумові підошви від взуття, викинутого в море.

Житель Кот-д'івуара прославився своїми творами мистецтва зі сміття — вартість його картин зі зношеного взуття сягає тисячі доларів.

Про це повідомляє Reuters.

26-річний Арістід Куаме збирає матеріал для своїх робіт на пляжі — це пластикові та гумові підошви від капців, які люди викидають в море.

Він розрізає підошви на частини і збирає з них великі колажі. Також він робить і менші картини — вирізає фігури, букви і людей на гумових підошвах, а з залишків виготовляє фарбу, розмелюючи їх на пігментні барвники.

Серед робіт художника Куаме можна знайти великі портрети політиків (наприклад, Нельсона Мандели) і постери на гострі теми: зміна клімату, соціальна нерівність або пандемія коронавірусу.

Журналісти зазначають, що така техніка є не тільки недорогою, але й екологічно чистою.

Читайте такожУ Німеччині з'явився котедж, майже повністю збудований зі сміттяЗа кілька років твори художника привернули увагу художнього істеблішменту Кот-д'івуару і виставлялися в галереях не лише у нього на батьківщині, а й за кордоном.

"Моя мета полягає в тому, щоб люди замислювалися про навколишнє середовище, щоб створити краще життя", – каже Арістід Куаме.

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв про південнокорейську художницю Кім Кань-Йон, яка теж створює з мотлоху оригінальні картини.

Автор: Станислав Кожемякин