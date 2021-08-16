Інфікування виявили у місті Абіджан, що на півдні Кот-д’Івуару. 18-річна пацієнтка прибула з Гвінеї 12 серпня.

Міністерство охорони здоров'я Кот-д'Івуар заявило про перший випадок захворювання на Еболу з 1994 року.

Інститут Пастера в Кот-д'Івуарі підтвердив вірусну хворобу Ебола у зразках, зібраних від пацієнта, який був госпіталізований після прибуття з Гвінеї, повідомляє ВООЗ.

Інфікування виявили у місті Абіджан, що на півдні Кот-д’Івуару. 18-річна пацієнтка прибула з Гвінеї 12 серпня. Дівчина була госпіталізована після підвищення температури і зараз проходить курс лікування.

Вакцину проти Еболи ввели всім, хто контактував з пацієнткою. Зараз медики дезінфікують місце, де дівчину підібрала машина швидкої допомоги.

Також влада активувала план дій в надзвичайних ситуаціях, що охоплює ідентифікацію та спостереження за всіма, хто вступав в контакт з пацієнтом.

Читайте такожУ Конго виявили хвору на вірус Ебола

У Гвінеї стався чотиримісячний спалах лихоманки Ебола, який був оголошений 19 червня 2021 року. Немає жодних ознак того, що поточний випадок у Кот-д'Івуарі пов’язаний із попереднім спалахом у Гвінеї.

Подальше дослідження та геномне секвенування дозволить виявити штам та визначити, чи є зв’язок між двома спалахами.

Поширення Еболи: що відомо

Цього року в Конго та Гвінеї були оголошені спалахи лихоманки Ебола, але це перший випадок спалаху у великому місті, такому як Абіджан, з моменту спалаху Західної Еболи 2014-2016 років.

ВООЗ допомагає координувати транскордонну діяльність із протидії лихоманці Ебола, і 5000 доз вакцин проти лихоманки Ебола, які допомогла забезпечити організація для боротьби зі спалахом у Гвінеї, зараз переносяться до Кот-д'Івуару, відповідно до угоди між міністерствами охорони здоров'я Кот-д'Івуару та Гвінеї.

Незабаром з Абіджана вилітає літак, який збиратиме вакцини для щеплення людей з високим ризиком, включаючи медичних працівників, осіб, які надають першу допомогу, та контактерів підтверджених випадків.

Кот-д'Івуар оголосив спалах відповідно до Міжнародних медичних правил, і ВООЗ не рекомендує жодних обмежень на поїздки до країни та з неї.

Довідка УНІАН. Ебола – це важке, часто смертельне захворювання, яке вражає людей та приматів. Воно передається через контакт з інфікованими тваринами – кажанами, дикими антилопами, мавпами тощо.

Серед людей вона поширюється шляхом безпосереднього контакту з інфікованою кров’ю, іншими рідинами хворого, а також через контакт з поверхнями та матеріалами (наприклад, постільними речами, одягом), що забруднені такими рідинами.

Рівень смертності від випадків коливався від 25% до 90% у минулих спалахах.

Зараз доступне ефективне лікування, і якщо пацієнти пройдуть його на ранній стадії, а також отримають підтримуючу допомогу, їх шанси на виживання значно підвищуються.

До країн, в яких було зафіксовано спалахи лихоманки Ебола, належать Демократична Республіка Конго, Гана, Гвінея, Ліберія, Малі, Сьєрра-Леоне, Нігерія, Сенегал та інші.

Спалах Еболи: новини на тему

Автор: Вікторія Гордієнко