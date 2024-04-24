Виявилося, що це перший рибалка в Огайо, якого помітили вперше за останні два століття.

Хижак під назвою рибалка був помічений мертвим на узбіччі дороги в штаті Огайо.

Рибалки нагадують велику норку і вважаються "активними хижаками". Вони полюють на гризунів, але також їдять фрукти і горіхи. Це один із небагатьох видів тварин, здатних убити дикобраза. Хоча цей вид не перебуває під загрозою зникнення, але в деяких частинах США, зокрема й в Огайо, він був давно винищений, пише Newsweek.

Однак кілька днів тому біля Кентського державного університету було виявлено загиблу на дорозі тварину, схожу на рибалку. Департамент природних ресурсів штату Огайо провів розтин тварини. Виявилося, що це перший рибалка в Огайо, якого помітили вперше за останні два століття.

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Цей загиблий на дорозі рибалка виявився вагітною самкою, що свідчить про те, що цей вид повертається в Огайо.

"Це чудово, що ми починаємо бачити їх дедалі більше й отримувати більше повідомлень про них в Огайо", - сказала Лорі Браун, технік з дослідження дикої природи з відділу дикої природи.

Де мешкають рибалки

Рибалок найчастіше можна зустріти в Новій Англії, Теннессі, північних штатах Великих озер, північних Скелястих горах і на Західному узбережжі.

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