Туристам може бути вперше наказано залишатися на борту круїзних суден, щоб запобігти перехресному зараженню.

Тисячі пінгвінів можуть загинути по всій Антарктиді через загрозу поширення епідемії пташиного грипу на континенті.

За словами голова відділу полярних регіонів Міністерства закордонних справ і міжнародного розвитку Британії попередив, що інфекція, яка вбила за останній рік мільйони птахів по всьому світу, матиме смертельні наслідки, як тільки досягне регіону. Про це пише Telegraph.

"Це може бути абсолютно руйнівним. Ми говоримо, коли, а не якщо", - сказала доктор Джейн Рамбл.

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Очікується, що вірус H5N1 з'явиться в найближчі тижні в міру міграції птахів з Південної Америки до місць розмноження в Антарктиці.

За словами вчених, кількість загиблих птахів може бути надзвичайно високою, оскільки континент є місцем розмноження понад 100 мільйонів птахів.

"Я не хочу називати цю цифру, але це дуже серйозно. Певні групи, такі як тюлені, крячки та пінгвіни, імовірно, постраждають серйозно. Пінгвіни, швидше за все, будуть сприйнятливі до цього вірусу, оскільки вони сприйнятливі до інших подібних вірусів. Це може бути досить серйозно", - сказав доктор Том Гарт, біолог, який розробляє рекомендації щодо пташиного грипу.

Хоча хвороба переважно поширюється серед птахів, було доведено, що вона заражає і ссавців, у тому числі тюленів і морських левів.

Щоб боротися з ризиком, туристи, які відвідують Антарктиду цього сезону, можливо, не зможуть зійти з круїзних суден, якщо виникне найгірший сценарій.

"Вони будуть тримати всіх на борту або просто подорожувати по Зодіаку. Туристи можуть не отримати ту відпустку, на яку вони розраховували", - сказала доктор Рамбл.

Колонії "можуть прискорити поширення захворювань"

Величезна концентрація випадків пташиного грипу в Південній Америці та швидкість його передачі посилили загрозу, з якою стикається Антарктида.

H5N1 був вперше виявлений в Південній Америці в жовтні минулого року - після того, як міграція в 2022 році вже почалася - і швидко поширився з Колумбії в Чилі всього за три місяці.

Згідно з новим звітом OFFLU, глобальної мережі експертів з грипу, тільки в Чилі і Перу з тих пір загинуло понад 500 тисяч диких птахів як мінімум 65 видів і 20 тисяч ссавців. Вважається, що реальна смертність у багато разів вища через труднощі тестування.

Багато видів Антарктиди, наприклад знаменитий імператорський пінгвін і антарктичний морський котик, збираються разом у великі й щільні колонії, що може прискорити поширення хвороб.

"Тварини мають тенденцію концентруватися разом. На деяких ділянках мешкають папуаські пінгвіни, антарктичні пінгвіни, морські слони, морські котики, і, по суті, всі вони разом. Їхні природні хижаки живуть у воді, тому вони не уникають один одного на суші", - сказала доктор Рамбл.

Місцеві морські ссавці мають подібний ризик; 95% антарктичних морських котиків мешкають лише навколо одного острова, що робить їх особливо вразливими до спалаху.

H5N1 також загрожує збереженню кількох видів: наприклад, загинули 36 відсотків Перуанських пеліканів, що перебувають під загрозою зникнення, і 13% вразливих чилійських пінгвінів Гумбольдта.

Оскільки в Антарктиді ніколи не було спалахів високопатогенного пташиного грипу, що циркулює всім світом (це лише один із двох континентів, які не постраждали), вважається, що його види мають слабкий імунітет до вірусу.

Запобігти поширенню вірусу дикими птахами - неможливе завдання, але чиновники посилили заходи біобезпеки для дослідників і туристів.

"Ми вдосконалюємо протоколи біобезпеки, щоб запобігти загостренню захворювання у людей. Відвідувачів буквально пилососять, щоб витягнути насіння з одягу та сумок. Чоботи будуть дезинфікуватися, коли вони зійдуть на берег, щоб не передавати будь-які захворювання з одного місця на інше", - сказала Рамбл.

Такі заходи стають все більш важливими, оскільки число туристів стрімко зростає.

Очікується, що в цьому сезоні, який триватиме з жовтня по березень, на континент вирушать понад 115 тисяч туристів - це найвищий зафіксований показник. У сезоні 2015/16 їхня загальна кількість склала всього 38478.

Вчених, які взаємодіють із птахами в рамках своєї роботи, також запитують, чи потрібно їм починати роботу цього сезону або вони можуть відкласти її на рік.

Хоча пташиний грип є найактуальнішою проблемою Антарктиди в цьому сезоні, доктор Рамбл сказала, що багато птахів стикаються з іншими загрозами, від надмірного вилову риби до зміни клімату.

Антарктида нагрівається вдвічі швидше, ніж решта світу. Минулого місяця повідомлялося, що близько 10 тисяч пташенят імператорських пінгвінів загинули після того, як морський лід розтанув і розколовся, перш ніж у них з'явилися водонепроникні пір'я, необхідні для плавання у відкритому океані.

Смертність пінгвінів - інші новини

Як повідомляв УНІАН, у липні цього року на узбережжі Уругваю за кілька днів викинуло близько двох тисяч мертвих пінгвінів. Магелланові пінгвіни гніздяться на півдні Аргентини. Взимку в Південній півкулі вони мігрують на північ у пошуках їжі та теплих вод, навіть досягаючи узбережжя Бразилії.

На пляжах Уругваю також знаходять мертвих буревісників, альбатросів, чайок, морських черепах і морських левів.

У серпні стало відомо, що в Антарктиді через глобальне потепління і рекордно низький рівень льоду загинули тисячі пташенят імператорських пінгвінів. За словами вчених, популяція імператорських пінгвінів залежить від льоду, який щорічно зменшується, зокрема, через нагрівання Світового океану.

Зокрема, лід вже розтанув на території довжиною близько 1,5 тис. км і через це, починаючи з 2018 року, могло загинути 30% із відомих 62 колоній імператорських пінгвінів у Антарктиді.

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