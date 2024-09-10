В уряді переконують, що в точках централізованого водопостачання Києва перевищення за санітарно-хімічними та бактеріологічними показниками не виявлені.

За оновленими даними прогнозу Укргідрометцентру, забруднена вода орієнтовно може досягнути Київщини 14-16 вересня.

Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Зазначається, що Міндовкілля співпрацює з ПрАТ "АК "Київводоканал" щодо розробки комплексу заходів на випадок можливого погіршення якості води біля питних водозаборів.

"Якщо якість води погіршиться, ПрАТ "АК "Київводоканал" готовий негайного відкоригувати технологічні процеси, аби показники якості питної води відповідали вимогам Державних санітарних норм і правил. Але наголошуємо, що на сьогодні такі ризики відсутні", - йдеться в повідомленні.

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Сказано, що лабораторії Держводагентства, ДЕІ та Київського міського центру контролю і профілактики хвороб МОЗ регулярно проводять посилений моніторинг вод Сейму та Десни, у тому числі і в районі питних водозаборів столиці. "Наразі у відібраних пробах питної води в контрольних точках централізованого водопостачання міста Києва перевищення за санітарно-хімічними та бактеріологічними показниками - не виявлені", - повідомляє Міндовкілля.

Також повідомили про ситуацію з якістю води у річці Десна. Зазначається, що станом на ранок 10 вересня забруднення посунулося орієнтовно на 191 км (біля с. Шестовиця) від впадіння річки Сейм у Десну. "При візуальному огляді забруднення фіксується точково і не має однорідного характеру. У районі с. Шестовиця спостерігається потемніння води, специфічний запах, скупчення мілкої риби під берегом, поодинокі випадки загибелі риби. Нижче по течії – ознаки забруднення не зафіксовані", - зазначають в Міндовкіллі.

Також сказано, що у районі міста Чернігів фіксується покращення ситуації та поодинокі факти загибелі риби. В цілому по Десні у Чернігівській області триває процес переміщення забруднення по річищі річки. Найгірші показники фіксуються у с. Боромики та м.Чернігів.

Сказано, що перевищення вмісту марганцю у 3,8-8,4 раза фіксується у пунктах с. Пекарів, с. Боромики та м. Чернігів. Вміст заліза загального у пунктах с. Боромики та м. Чернігів перевищений у 2,3 раза.

При цьому нагадують, що перевищення по марганцю є типовим для даної пори року. Природні чинники зумовлюють деякі специфічні особливості водних ресурсів Чернігівської області. Для багатьох річок характерний підвищений вміст у водах заліза та марганцю, який має природний характер.

В Міндовкіллі інформують, що у річці Сейм у Сумській та Чернігівській області поступово відбувається покращення ситуації, вміст розчиненого кисню повільно зростає, проте все ще знаходиться нижче норми.

За останню добу Держпродспоживслужби спільно з ДЕІ та місцевими органами влади на території м. Чернігів зібрали та утилізували 25 кг загиблої риби. На Сумщині випадків замору риби не фіксується.

Важливі новини України - що повідомлялося про воду

Як повідомляв УНІАН, в.о міського голови Чернігова Олександр Ломако зазначав, що забруднення річок Сейм і Десна сталося через те, що росіяни знищили очисні споруди на території Курської області.

Якщо вони пошкоджені чи знищені, то результати життєдіяльності людини чи міста потрапляють неочищеними в річку. Внаслідок цього, забрудненою стала вода в Десні, і зараз брудна вода рухається в бік Дніпра.

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