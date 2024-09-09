Чернігів не користується водою з річки, однак бруд несе далі за течією.

Забруднення річки Сейм, а потім Десни, в яку та впадає, сталося через те, що росіяни знищили очисні споруди на території Курської області. Про це в коментарі "Суспільному" розповів в.о міського голови Чернігова Олександр Ломако.

"Тією інформацією, якою я володію, це не було офіційне повідомлення, це інформація, яку мені повідомляли, що росіяни знищили на території Курської області очисні споруди. Хто не знає, це каналізація, яка через труби йде на очисні споруди, далі вона різними технологіями очищається. Якщо вони пошкоджені чи знищені — результати життєдіяльності людини чи міста потрапляють неочищеними в річку", – розповів він.

Внаслідок цього, забрудненою стала вода в Десні, і зараз брудна вода рухається в бік Дніпра, каже Ломако. Разом з тим він запевняє, що для мешканців Чернігова загрози немає.

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"Чернігів не споживає воду з річки, а вже багато років споживає воду зі свердловини. Там досить чиста вода і вона не пов'язана з річками Десна чи Стрижень, які є у місті. Жителі міста можуть спокійно користуватися водою як технічною, так і для пиття, яку постачає водоканал до кранів жителів міста. Головна проблема для нашого міста — [загибла] риба, якої дуже багато, неприємний запах", – каже очільник міста.

За словами Ломако, місто встановило в Десні станцію аерації, яка насичує воду киснем, що має покращити єкологічну ситуацію.

"Ми бачимо результат. Там де станція стоїть — вода чистіша, риба намагається туди пробиватися, але одна станція ситуацію не вирішить", – заявив він і додав, що ухвалено рішення встановити ще кілька станцій, які насичуватимуть річку киснем.

Забруднення Десни: що відомо

Як писав УНІАН, 28 серпня міський голова Вишгорода повідомив, що в Десні виявили отруйні речовини, які принесло течією з території Росії. Згодом посадовець видалив своє повідомлення із соцмереж, а Держекоінспекція столиці заявила, що жодних небезпечних речовин в річці не знайшли.

Однак за два дні Міндовкілля таки визнало, що з екологією Десни не все гаразд. Заступник міністра Олександр Краснолуцький повідомив, що річка Сейм повністю забруднена. Водночас проби показують лише органічні речовини, хімічних та токсичних не виявили. Фахівці вважають, що забруднення відбулося з якогось підприєимства, наприклад, спиртзаводу.

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