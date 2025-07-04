Мешканців столиці закликають закрити вікна, вимкнути кондиціонери та вдягнути маски.

Після нічної атаки російських окупантів на низці локацій у Києві зафіксовано високу концентрацію продуктів горіння в повітрі. Індекс якості повітря (AQI) в деяких місцях столиці сягає позначки понад 280 за норми 50. Про це свідчать дані SaveEcoBot.

Найгірші показники фіксуються в Печерському районі. Мешканців столиці закликають закрити вікна, вимкнути кондиціонери та вдягнути маски.

Фахівець ДУ Київський міський Центр профілактики захворювань МОЗ в ефірі "Київ24" заявив, що в повітрі Києва зараз дуже велика кількість шкідливих речовин. Він запевнив, що ситуація в столиці зміниться вже в другій половині дня.

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"Синоптики обіцяють грозу і дощ, що допоможе осісти шкідливим речовинам на землю", - пояснив експерт.

Косінов також порадив жителям Києва скористатися зволожувачами повітря.

У Міністерстві захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України на своїй сторінці у Facebook підтвердили, що в Києві високий рівень забруднення повітря. Причиною погіршення стану повітря назвали пожежі, спричинені масовим нічним обстрілом РФ. Радіаційний фон у столиці залишається в нормі.

До поліпшення ситуації киянам рекомендують не перебувати на відкритому повітрі, не провітрювати приміщення, підтримувати водний баланс, якщо є очищувач повітря, то включити його на максимум. В першу чергу ці рекомендації слід дотримуватися людям із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем.

Нічна атака по Україні - що відомо

Нагадаємо, що в ніч на 4 липня Росія масовано атакувала Україну ракетами та дронами. Основний удар припав на Київ і Київську область.

За попередніми даними, внаслідок атаки по столиці постраждали 23 людини, 14 із них були госпіталізовані. Серед постраждалих - 10-річна дівчинка.

У Києві руйнування зафіксовано одразу в кількох районах. Зокрема, постраждали Солом'янський, Святошинський, Дніпровський, Дарницький та Шевченківський райони столиці.

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