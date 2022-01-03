На станцію прибула і частина сезонної експедиції, переважно це інженери та механіки, які продовжать роботи з модернізації станції.

На станцію "Академік Вернадський" до Нового року зимівникам доставили свіжі овочі та фрукти, які закінчилися ще кілька місяців тому.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Національного антарктичного наукового центру.

Також на станцію прибула перша частина сезонної експедиції, що вирушила з Києва 5 грудня, для проведення модернізації об’єкта.

"Особливо на колег чекали зимівники 26-ї УАЕ, адже це перші їхні "гості" з квітня 2021 року. Тим паче, вони прибули не з порожніми руками, а привезли, зокрема, свіжі овочі та фрукти, які закінчилися на "Вернадському" ще кілька місяців тому. У цю сезонну команду входять здебільшого технічні фахівці – інженери та механіки, які продовжать початі раніше роботи з модернізації станції", - інформують у науковому центрі.

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Нагадується, що масштабну модернізацію станції "Академік Вернадський" НАНЦ почав 3 роки тому, вперше з моменту передачі станції Україні від Британії у 1996 р.

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