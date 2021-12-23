Креативні прикраси розпродадуть.

Школярі в Олександрії (Кіровоградська область) показали різноманітні варіанти заміни святкових дерев.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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17 креативних ялинок, що прослужать не один рік, показали на виставці.

Побачити експозицію можна до 24 грудня.

Далі ялинки хочуть продати, а виторг віддати на благочинність. Вже зараз практично усі святкові дерева зарезервовані.

Як зазначили в міськраді, над створенням ялинок працювали колективи з різних шкіл та позашкільних закладів міста, а такий ярмарок проводять вже другий рік поспіль.

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