Науковці стверджують, що хмара радіоактивних домішок може пролетіти над Туреччиною, Грецією, Болгарією, Молдовою та Румунією.

У разі умовної аварії на Запорізькій АЕС радіоактивне забруднення торкнулося б півдня України та кількох країн Європи.

Як йдеться у дослідженні науковців Укргідрометцентру, яке складали в умовах, за яких імовірна аварія на ЗАЕС розпочалася б о 17:33 4 вересня, то повітряні маси могли б транспортувати викиди радіації на південь над територією Запорізької та Херсонської областей та Криму.

Після цього хмара радіоактивних домішок пролетіла б над Туреччиною, Грецією, Болгарією, Молдовою та Румунією.

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Наголошується, що таке переміщення радіації було б зафіксовано тільки в перші 15 годин після умовної аварії.

Ситуація на ЗАЕС: що відомо

Нагадаємо, 4 березня росіяни захопили ЗАЕС та її місто-супутник Енергодар. З початку серпня вороги періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї, є руйнування, станція знеструмлювалася. Супротивники не хочуть створювати біля АЕС демілітаризовану зону.

Рано вранці 1 вересня перед візитом місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) вороги здійснили мінометний обстріл майданчика Запорізької АЕС, спрацював аварійний захист, і відключився 5-й енергоблок.

Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомляв, що 1 числа мінометні обстріли у місті не припинялися з 5-ї ранку. За його словами, також лунали автоматні черги.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак говорив, що Росія намагається зірвати візит місії МАГАТЕ на електростанцію, імітуючи бойові дії в Енергодарі та обстрілюючи територію біля АЕС.

Пізніше на ЗАЕС все ж прибули представники МАГАТЕ. Пізніше стало відомо, що атомну електростанцію залишили четверо з шести представників організації.

Сьогодні, 5 вересня, стало відомо, що Запорізька АЕС, яка знаходиться під контролем російських окупантів, знову відключена від енергоживлення внаслідок обстрілів.

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