Україна експортувала 66,6 тисячі тонн борошна, що на 81,3 тисячі тонн менше, ніж роком раніше.

Українські аграрії з початку нового маркетингового року (МР, липень 2020 - червень 2021) станом на 23 листопада експортували 66,6 тисячі тонн борошна, що у 2,2 раза менше, ніж на цю ж дату роком раніше.

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Про це свідчать дані аграрного департаменту Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Зокрема, борошна пшеничного відправлено на експорт 66,1 тисячі тонн, що на 81 тисячу тонн менше, ніж у минулому МР, борошна з інших культур - 0,5 тисячі тонн, що менше на 0,3 тисячі тонн.

Загалом з початку сезону Україна експортувала 20,17 мільйона тонн зерна, що на 3,1 мільйона тонн менше, ніж роком раніше.

З них пшениці відправлено на експорт 11,62 мільйона тонн, ячменю - 3,68 мільйона тонн, кукурудзи - 4,49 мільйона тонн, жита - 1,7 тисячі тонн.

Що цьому передувало

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та учасники зернового ринку затвердили граничний обсяг експорту пшениці в поточному маркетинговому році (липень 2020 - червень 2021) на рівні 17,5 мільйона тонн, а жита – на рівні 16 тисяч тонн.

Україна оновила рекорд експорту зернових у 2019-2020 маркетинговому році, поставивши на зовнішні ринки 57,2 мільйона тонн зернових і зернобобових культур, а також борошна.

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Автор: Ганна Нагорна