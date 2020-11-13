Понад 11 мільйонів тонн пшениці пішло на експорт.

Українські аграрії з початку нового маркетингового року (липень 2020 - червень 2021) станом на 13 листопада експортували 18,47 млн тонн зерна, що на 2,8 млн тонн менше, ніж на аналогічну дату минулого року.

Про це свідчать дані аграрного департаменту Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Читайте такожУ Мінекономіки розповіли про хід збирання врожаю зернових в Україні

Зокрема, пшениці відправлено на експорт 11,22 млн тонн, ячменю - 3,47 млн тонн, кукурудзи - 3,42 млн тонн, жита - 1,7 тис.тонн.

Крім того, експортовано борошна пшеничного та інших культур - 64,7 тис.тонн, що на 70 тис. тонн менше, ніж за відповідний період минулого року.

Хронологія подій

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та учасники зернового ринку затвердили граничний обсяг експорту пшениці в поточному маркетинговому році (липень 2020 - червень 2021) на рівні 17,5 млн тонн, а жита – на рівні 16 тис.тонн.

Українські аграрії з початку нового маркетингового року (липень 2020 - червень 2021) станом на 4 листопада експортували 16,84 мільйона тонн зерна, що на 2,7 мільйона тонн менше, ніж на аналогічну дату минулого року.

Україна оновила рекорд експорту зернових у 2019-2020 маркетинговому році, поставивши на зовнішні ринки 57,2 млн тонн зернових і зернобобових культур, а також борошна.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ганна Нагорна