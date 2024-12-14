Україна зацікавлена, аби у світі було спокійніше, бо тоді світ активніше допомагатиме Україні, каже Зеленський.

Україна готова допомогти Сирії продовольством та загалом у стабілізації ситуації в цій країні. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

За його словами, сьогодні була погоджена робота українського уряду щодо Сирії у гуманітарній та безпековій царинах. Президент наголосив, що для України є важливим, аби ситуація у світі була якомога спокійнішою, бо тоді світ зможе активніше допомагати Україні.

"Ми готові допомогти Сирії з недопущенням продовольчої кризи. І зокрема, завдяки гуманітарній програмі "Зерно з України" – Grain from Ukraine. Я дав доручення уряду налагодити постачання продовольства у співпраці з міжнародними організаціями й тими партнерами, які можуть посприяти", – сказав Зеленський.

Відео дня

Президент також закликав "всіх у світі" долучитися до зусиль зі стабілізації ситуації в Сирії, аби війна, яка триває там вже більше десяти років, нарешті закінчилася.

Ситуація в Сирії: останні новини

Як писав УНІАН, Росія виводить свої розрізнені гарнізони з північних та східних районів Сирії і навіть з позицій в Алавітських горах на заході країни. Однак росіяни досі лишаються на своїх двох головних базах – Хмеймім і Тартус.

Також ми розповідали, що із сирійської в'язниці звільнили американського паломника Тревіса Тіммермана. Тіммерман зник на початку цього року, коли вирушив до Сирії як релігійний паломник.

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