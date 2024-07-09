Витрати на вирощування чаю зростають, а врожай дедалі менший.

Любителям чаю варто готуватися до зростання цін на скромну чашку напою. Спека і повені завдали серйозного удару по сезону збору врожаю в Індії.

Видання The Telegraph пише, що, за даними Чайної ради Індії, ціни на чай зросли внаслідок екстремальних погодних умов. Кілограм коштує 217,53 рупії (приблизно 1,96 долара), що на 20% більше, ніж роком раніше.

У травні виробництво чаю в Індії скоротилося більш ніж на 30% порівняно з попереднім роком і становило 90,9 мільйона кілограм, що є найнижчим показником за більш ніж десятиліття на тлі надмірної спеки і мізерних опадів.

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Витрати також зросли, оскільки виробництво постраждало від рішення уряду про заборону 20 пестицидів.

"Екстремальні погодні явища завдають шкоди виробництву чаю. Надмірна спека в травні, а потім тривалі повені в Ассамі знижують обсяги виробництва", - заявив старший чайний плантатор і колишній голова Чайної ради Індії Прабхат Безборуах.

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Зменшення пропозиції кави призвело до зростання цін на ринку цього року. За перші шість місяців поточного року робуста подорожчала приблизно на 40%.

Посуха у В'єтнамі завдала шкоди врожаю і може призвести до дефіциту зерна вже четвертий рік поспіль. Бразилія також планує зібрати нижчий, ніж очікувалося, урожай сорту арабіка.

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