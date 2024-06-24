"Прогноз погоди для регіону Чорного моря - це великий червоний прапор", - каже синоптик.

Прогнозована посуха в житниці Чорноморського регіону, найімовірніше, призведе до зниження врожайності соняшнику та кукурудзи. Водночас проливні дощі в Сполучених Штатах загрожують завдати шкоди світовим запасам, що призведе до підвищення цін. Про це пише Reuters.

"Прогноз погоди для регіону Чорного моря - це великий червоний прапор", - каже метеоролог з американської компанії Maxar Кріс Хайд. Посуха і нестача дощів, які очікуються в липні та серпні, можуть завдати шкоди ключовим врожаям кукурудзи та соняшнику в регіоні.

Як повідомляється, на величезних ділянках сільськогосподарських угідь у Росії, Китаї, Індії та США спостерігається надзвичайно спекотна погода та кількість опадів нижча за норму.

Відео дня

Світові ціни на пшеницю підскочили до 10-місячного максимуму в травні.

На півдні та сході України спостерігається спекотна та суха погода: з 1 травня до 10 червня кількість опадів становила лише 20-50% від норми. Посуха перешкоджає розвитку озимих і ярих культур у деяких частинах Харківської та Донецької областей.

"Травень місяць в Україні виявився одним із найпосушливіших за останні 30 років. У північних регіонах, зокрема в Житомирі, град пошкодив ярі культури, як-от кукурудза, соя та соняшник", - повідомили синоптики.

Не краща ситуація і в США - найбільшому експортері продовольства. Як повідомляється, сильна спека охопила частину східного узбережжя, а рясні дощі викликають побоювання повеней.

"На Середньому Заході акцент зміщується від спеки до надто сильних дощів, що може призвести до повеней у районах вирощування кукурудзи та соєвих бобів, особливо на Верхньому Середньому Заході", - сказав Хайд.

Очікується, що погода в Австралії буде нормальною. У деяких районах випаде більше опадів, ніж у середньому, що покращує прогноз урожаю пшениці. Найближчими місяцями в Аргентині та Бразилії також прогнозується переважно сприятлива погода.

Яким буде літо 2024 в Україні - прогноз метеоролога

Липень і перша половина серпня можуть бути найспекотнішим періодом цього літа.

За прогнозом кліматологині Віри Балабух, у липні температура може бути вищою за кліматичну норму на 2 градуси. Однак загалом, за її словами, літо очікується тепле і без значних аномально високих температур.

Вас також можуть зацікавити новини: