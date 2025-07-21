В Україні продовжують знижуватись ціни на картоплю: скільки коштує кілограм

При цьому якість запропонованої картоплі часто досить невисока.

В Україні продовжують знижуватись ціни на картоплю врожаю 2025 року. Основна причина - покращення погодних умов та активізація збиральних робіт у більшості регіонів країни, що призвело до збільшення пропозиції продукції на внутрішньому ринку. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Зазначається, що на даний момент фермери пропонують до продажу картоплю в діапазоні 11–18 грн/кг (0,26-0,43 дол./кг), що в середньому на 10% дешевше, ніж тижнем раніше.

"Основною причиною зниження цін на неї є так званий сезонний фактор, коли обсяги пропозиції цієї продукції на ринку збільшуються практично щодня. При цьому якість запропонованої картоплі часто досить невисока, що також чинить тиск на ціни в даному сегменті", - відмітили аналітики.

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Експерти також зазначають, що у другій половині липня роком раніше ціни на картоплю в Україні були в середньому на 23% нижчими, ніж сьогодні. Однак при цьому аналітики не виключають, що негативні цінові тенденції в цьому сегменті можуть зберегтися й надалі внаслідок поступового збільшення пропозиції картоплі на ринку.

Ціни на картоплю в супермаркетах України

В Сільпо овоч продають від 27 гривень за кілограм.

В АТБ картоплю можна купити по 19,95 грн/кг.

У Varus ціна встановлена на ріні 22,90 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Ціни в Україні на овочі, ягоди та фрукти за тиждень змінилися по-різному. Зростання продажів моркви призвело до її здешевлення. Водночас пропозиція ріпчастої цибулі залишається низькою, що дало змогу продавцям підвищити ціни.

На минулому тижні повідомлялося, що ціни на черешню становили від 150 до 220 гривень за кілограм, залежно від якості, сорту та обсягів пропонованих партій, що на 10% вище, ніж попереднього тижня.

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