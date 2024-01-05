Подорожчання стимулюють помітне збільшення попиту та суттєве скорочення пропозиції.

Зараз в Україні продавці пропонують до продажу тепличний огірок по 90-135 грн/кг, що в середньому на 17% дорожче, ніж тижнем раніше.

Як повідомляється на аналітичній платформі EastFruit, подорожчання огірків стимулюють помітне збільшення попиту на них, а також суттєве скорочення пропозиції цієї продукції.

Експерти зазначають, що на сьогоднішній день лише поодинокі українські комбінати ведуть реалізацію огірків, основну ж пропозицію даної продукції на українському ринку складають виключно імпортні огірки з Туреччини, виробники яких підняли ціни на свою продукцію.

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При цьому, за словами фахівців, поточного тижня імпортні огірки на внутрішній ринок надходили малооб'ємними партіями, до того ж багато оптових компаній відмовляються працювати з імпортним огірком через низьку якість даної продукції.

За підрахунками аналітиків, сьогодні тепличний огірок на українському ринку реалізується в середньому на 70% дорожче, ніж на початку січня 2023 року. Однак багато учасників ринку сходяться на думці, що така цінова ситуація в даному сегменті - це тимчасове явище. Вони не виключають, що вже найближчим часом ситуація у сегменті тепличних огірків стабілізується після того, як нормалізується постачання турецької продукції на український ринок.

Ціни на овочі в Україні

За словами експертів, станом на початок січня 2024 року майже всі овочі "борщового набору" коштують на 20% дорожче, ніж рік тому.

Рекордсменом по зростанню ціни стала картопля - вона подорожчала в 3,5 рази. Буряк та капуста зросли в ціні на 20% в порівнянні з минулим роком.

Натомість ціна на моркву зараз на 48% менша, ніж в січні минулого року. Цибуля також в порівнянні із минулим роком подешевшала.

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