Органи місцевої влади визначать низку домогосподарств, які зможуть отримати насіння.

Міністерство аграрної політики та продовольства анонсувало запуск програми, в рамках якої постраждалі від війни домогосподарства зможуть безплатно отримати насіння овочів для весняної посівної.

Як розповіли в МінАПК, насіння овочів отримають не лише мешканці деокупованих та прифронтових громад, а й вимушені переселенці, а також представники соціально вразливих верств населення (багатодітні сім’ї, малозабезпечені тощо), які мають присадибні ділянки.

Зазначається, що такий проект вже другий рік поспіль реалізовує Програма USAID АГРО в межах Ініціативи "Стійкість сільського господарства" (АГРІ-Україна). Подальший розподіл та доставку насіння забезпечить Всеукраїнська асоціація громад через сільські та селищні ради.

Відео дня

"До 15 січня 2024 року органи місцевої влади у своїх громадах визначать низку таких домогосподарств. Після цього, з 16 січня до 15 лютого, очільники громад подадуть заявки на насіння через сайт Всеукраїнської асоціації громад", – йдеться в повідомленні.

Протягом лютого-березня посівний матеріал доставлять до сільських та селищних рад, відповідальних за його розповсюдження серед мешканців.

Повідомляється, що подібна ініціатива була реалізована навесні 2023 року. Тоді понад 50 тисяч домогосподарств з 391 громади скористалися нею та виростили понад 58 тисяч тонн овочів для забезпечення своїх родин.

Цьогоріч є запаси для забезпечення насінням понад 100 тисяч домогосподарств.

Ціни на продукти в 2024 році: прогноз

Перший віце-президент Торгово-промислової палати України Михайло Непран повідомив, що загалом економічних ризиків для різкого подорожчання продуктів у 2024 році немає, тому не варто бігти закуповуватись наперед.

Проте, за його словами, є окремі товари, які є в групі ризику на зростання вартості. Це, наприклад, кондитерка, тому що польський страйк призводить до блокування доставки какао бобів, які необхідні для виробництва. Також можуть трохи подорожчати риба та морепродукти, які є імпортними.

Вас також можуть зацікавити новини: