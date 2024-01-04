Рекордсменом по зростанню ціни за рік стала картопля.

Станом на початок січня 2024 року всі овочі "борщового набору" в Україні, крім цибулі та моркви, коштують на 20% дорожче, ніж рік тому. Про це УНІАН повідомила керівник відділу маркетингу львівського оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Тетяна Попович.

За її словами, рекордсменом по зростанню ціни за рік стала картопля, яка в порівнянні із початком 2023 року подорожчала в 3,5 раза, і нині гуртова вартість цього овоча складає 14-15,5 грн/кг. Водночас буряк та капуста коштують 10-11 грн за кг, що на 20% дорожче, ніж минулого року.

"В той же час морква сьогодні коштує 10-11 грн за кг – на 48% дешевше, ніж в січні минулого року. Цибуля також в порівнянні із минулим роком подешевшала більш, ніж удвічі та коштує 11,5-12,5 грн за кг", – розповіла представниця ринку.

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Вона пояснює, що такі падіння є результатом надлишкових обсягів – перевиробництва моркви й цибулі. Також стагнуючий попит вплинув на цінову ситуацію.

Натомість, за словами Попович, підвищення цін на деякі овочі насамперед пов’язане із високими витратами на зберігання та транспортування, а також з підвищеними тарифами на електроенергію для виробників та вартістю пального.

"Якщо порівнювати ціни із попереднім тижнем, ситуація виглядає навіть більш, ніж стабільно. Навіть по картоплі, яка б'є всі цінові рекорди, зростання ціни було в межах 1,5%, капуста та морква подешевшали на 5%, а буряк та цибуля залишились на тому ж ціновому рівні, як і в останній тиждень грудня", – констатує експерт.

На її думку, до кінця зими критичного зростання цін не очікується. Залежно від виду овочів, цінове зростання може бути в межах 2-7%.

"Однак слід зазначити, що будь-який прогноз має ступінь невизначеності, і актуальні ціни можуть відрізнятися в залежності від ряду змінних обставин. Важливо враховувати загальні економічні умови в країні, які можуть впливати на ціни на продовольчі товари, погодні фактори", – наголосила Попович.

Що очікувати від цін на харчі в 2024 році

Перший віце-президент Торгово-промислової палати України Михайло Непран повідомив, що загалом економічних ризиків для різкого подорожчання продуктів у 2024 році немає, тому не варто бігти закуповуватись наперед.

Проте, за його словами, є окремі товари, які є в групі ризику на зростання вартості. Це, наприклад, кондитерка, тому що польський страйк призводить до блокування доставки какао бобів, які необхідні для виробництва. Також можуть трохи подорожчати риба та морепродукти, які є імпортними.

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