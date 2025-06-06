Ціни на огірки продовжують летіти вниз: скільки коштує кілограм овоча в Україні

Зазначається, що попри падіння цін, огірок відвантажують у середньому на 37% дорожче, ніж роком раніше.

Цього тижня ціни в Україні на огірки продовжили падати. Здешевлення тепличного овоча пояснюється збільшення пропозиції з літніх теплиць.

Аналітики проєкту EastFruit пишуть, що виробники віддають огірки за ціною в діапазоні 30-55 грн/кг ($0,72-1,33/кг), залежно від сорту та обсягу партії, що в середньому на 21% дешевше, ніж тижнем раніше.

За словами експертів, головну роль у зниженні цін зіграв сезонний фактор. При цьому зазначено, що зараз фермери проводять роботи із зачистки теплиць, адже сезон раннього тепличного овоча підійшов до кінця. Реалізація другої сівозміни розпочнеться в другій половині літа.

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Попри чергове зниження цін, огірок відвантажують у середньому на 37% дорожче, ніж на початку червня 2024 року.

Ціни на огірки в супермаркетах України

У Сільпо ціни на овоч стартують від 73,50 грн/кг.

При цьому в АТБ його продають по 64,89 грн/кг.

Водночас у Varus огірки продають по 64,90 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Ранні овочі в Україні продовжують дешевшати. Зазначається, ціни на капусту нового врожаю обвалилися на тлі сезонного збільшення пропозиції та скромного попиту.

Крім того, садівники розпочали продаж місцевої черешні нового врожаю, при цьому ціни на неї найвищі за останні 10 років.

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