Наприкінці весни розпочнеться новий урожай овочів і фруктів, що призведе до зниження цін.

З кінця весни в Україні може суттєво знизитися ціна на деякі продукти харчування, зокрема на молоко, яйця та м'ясо.

Читайте такожВ Україні різко скоротилося виробництво хлібаПро це повідомляє "Obozrevatel" з посиланням на економічного експерта Бориса Кушнірука.

На його думку, вплив на ціни буде надавати сезонний фактор.

Сьогодні, як уточнив він, зростання цін на паливо автоматично призводить до подорожчання інших сировинних товарів.

"Сам факт зростання цін на паливо відображає загальне зростання цін на товари. А якщо додати до цього, що ми підвищили мінімальну зарплату, то все це провокує зростання цін", – розповів Кушнірук.

За його словами, з кінця весни розпочнеться новий урожай овочів і фруктів, що призведе до зниження цін.

"Також треба враховувати, що урожай цього року, з огляду на все, буде непоганий з основних культур. Це теж буде сприяти зниженню, оскільки в кормах зерно займає значну частку, відповідно, будуть дешевшими яйця і м'ясо", – зазначив експерт.

Що цьому передувало

В Україні стрімко подорожчали майже всі продукти.

Серед лідерів щодо зростання в ціні - цукор (на 46%), гречана крупа (35%), яйця (30%), соняшникова олія (на 22%) і яблука (11,4%).

За прогнозами експертів, ціни повинні стабілізуватися до кінця березня.

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Автор: Ганна Нагорна