Влада прагне переконати громадян у тому, що вживає необхідні заходи.

Ціни на продукти в Російській Федерації ростуть останні три роки. Річна інфляція в жовтні становила 8,5%, що вдвічі вище за цільовий показник Центробанку в 4%.

Видання CNBC пише, що через стрибок інфляції банк минулого місяця підвищив відсоткові ставки до найвищого рівня за останні 20 років - 21%. Зазначається, що в грудні очікується нове підвищення.

Ціни на молочні продукти, соняшникову олію та овочі продовжують рости, оскільки попит випереджає пропозицію. Лише картопля подорожчала на 74% з грудня 2023 року.

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"Продуктова інфляція зараз є найбільшим драйвером інфляції як такої. Поки що стратегія більшості росіян полягає в тому, щоб знизити рівень споживання, вибрати товари нижчої якості. Відкладати будь-які довгострокові покупки. Однак цей стрес розподіляється нерівномірно. Москва поки що майже не відчуває проблем. Найбільше постраждали жителі невеликих міст і сільської місцевості", - Антон Барбашин, російський політолог.

Зазначається, що вартість продуктів зростає внаслідок дефіциту поставок і робочої сили, санкцій і збільшення виробничих витрат. Усе це супроводжувало перехід Росії до військової економіки, коли масово збільшилися держвидатки на оборону, а виробництво військової техніки стало пріоритетним.

Багато росіян пов'язують війну проти України з інфляцією, але вони не критикують вторгнення РФ в іншу країну, тому що за "дискредитацію" армії можна отримати штраф або навіть опинитися у в'язниці.

Незважаючи на те, що Кремль знімає відповідальність за зростання цін із себе і з війни, влада прагне переконати громадян у тому, що вона вживає заходів у зв'язку з нестачею продуктів.

Дефіцит яєць - і зростання цін на понад 40% - спонукав уряд скасувати мита на імпорт, а також і закуповувати яйця в "дружніх" країнах - Білорусі, Азербайджані та Туреччині. У жовтні влада заявила, що стежитиме за цінами на вершкове масло і підтримає "системне збільшення виробництва".

Барбашин зазначив, що завдяки пропагандистській машині в Росії мало ознак масового невдоволення урядом або президентом у зв'язку з інфляцією. За його словами, поки що пропаганда стримує масове невдоволення, і деякі росіяни просто думають, що "це війна, а війна коштує дорого".

Ціни на продукти в Росії - останні новини

10 липня видання Bloomberg писало, що зростання цін у Росії фіксують шостий місяць поспіль. Основні харчові продукти, як-от овочі, подорожчали на 19% порівняно з 2023 роком, а в червні ціни зросли на 2% порівняно з травнем. Ціни на картоплю зросли майже на 34%.

1 листопада Bloomberg повідомило, що в Росії спостерігається різке зростання цін на вершкове масло. Москва намагається знайти нові маршрути поставок, щоб компенсувати ефект від західної ізоляції під час війни.

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