Москва вже закуповує вершкове масло навіть у Туреччини.

У Росії спостерігається різке зростання цін на вершкове масло. Москва намагається знайти нові маршрути поставок, щоб компенсувати ефект від західної ізоляції під час війни.

Видання Bloomberg пише, що цього тижня урядовці зустрілися з виробниками молочної продукції та досягли угоди щодо відстеження обсягів виробництва вершкового масла в спробі знизити ціни, які цьогоріч підскочили більш ніж на 25%.

Те, що вершкове масло стає дедалі недоступнішим, ілюструє, як ізоляція Росії впливає на економіку країни і на продовольчу безпеку. РФ хоч і є одним із ключових світових виробників сільськогосподарської продукції, але залежить від імпорту низки продуктів, включно з курями, деяким насінням і різними фруктами.

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За даними галузевої лобістської групи, чверть споживаного в Росії вершкового масла надходить з-за кордону. Відтоді як Володимир Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, багато постачальників вершкового продукту, як-от Нова Зеландія і Латинська Америка, призупинили торгівлю з різних причин - від санкцій до проблем з платежами і логістикою.

У результаті важливими постачальниками стали такі країни, як Білорусь, Індія та Іран. Цього тижня Росія почала закуповувати вершкове масло в Туреччині. Перебудова ланцюжків постачань збіглася з перегрівом військової економіки, який підстьобнув зростання виробництва сиру і морозива. Для виробництва цих продуктів використовуються одні й ті самі вершки, що призвело до зростання цін на вершкове масло.

Ціни підскочили на інші основні продукти харчування, включно з деякими видами м'яса і картоплею, яка цього року подорожчала майже на 55% через менший урожай і скорочення імпорту. Згідно з останніми даними, загальне річне зростання цін становить близько 8,6%.

Минулого тижня Банк Росії підвищив ключову процентну ставку до рекордно високого рівня в 21% і дав зрозуміти, що можливе подальше посилення політики, оскільки вона бореться з постійною інфляцією.

Ціни на продукти в Росії - останні новини

10 липня видання Bloomberg писало, що зростання цін у Росії фіксується шостий місяць поспіль, вказуючи на труднощі, з якими зіткнувся Центробанк у боротьбі з інфляцією.

Основні продукти харчування, як-от овочі, стали дорожчими на 19% порівняно з попереднім роком, а в червні ціни зросли на 2% порівняно з попереднім місяцем. Ціни на картоплю зросли майже на 34% порівняно з попереднім місяцем.

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