Споживча інфляція в Україні за підсумками 2022 року становила 26,6%.

Ціни на продукти продовжать зростати у 2023-2024 роках. Але таке подорожчання відбуватиметься повільнішими темпами, ніж торік.

Про це член Ради Національного банку України Василь Фурман повідомив в ефірі інформаційного телемарафону. Він зазначив, що цього року інфляція в державі зменшуватиметься.

"Зростання цін на продукти - це інфляція. Вона цьогоріч зменшуватиметься. З 26,6% торік до 18,7% у цьому році. Потім у 2024 році інфляція складе близько 10%. А у наступних роках - буде ще меншою. Тобто є тренд на зменшення інфляції", - зазначив він.

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При цьому Фурман додав, що складна ситуація з енергосистемою країни буде продовжувати суттєво впливати на зростання цін.

"Коли підприємства використовують генератори, то це впливає на кінцеву собівартість продукції і вона зростає. Це пов'язано з тим, що такий вид живлення є більш затратним", - зазначив член Ради НБУ.

Інфляція в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, споживча інфляція в Україні за підсумками 2022 року становила 26,6%. Цей показник виявився значно меншим за прогноз, зроблений у першій половині року, зазначили в Мінекономіки.

Національний банк раніше прогнозував, що за підсумками 2022 року інфляція в Україні становитиме 31%, а у 2023 році сповільниться до близько 20%.

За даними Державної служби статистики, ціни на товари і послуги в Україні у 2022 році в середньому зросли майже на 23%. Зростання споживчих цін на овочі становило 68,5%, рибу та продукти з риби - на 30,3%, хліб і хлібопродукти - на 29,7%. Ціни на харчові продукти в цілому зросли на 27,1%, на алкогольні напої та тютюнові вироби - на 17,4%.

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