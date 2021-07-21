Експерт розповіла, що може вплинути на зниження ціни в найближчі місяці.

Ціни на соняшникову олію можуть змінитися на початку осені, тому зараз українцям не варто запасатися олією про запас.

Про це в коментарі УНІАН розповіла аналітик Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Світлана Литвин.

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За її словами, восени в Україні закінчиться збирання врожаю соняшника і почнеться переробка. Ціни на олію залежатимуть від обсягів та якості врожаю соняшнику.

"Погодні умови цього року дають привід сподіватися на гарний урожай, та й посівні площі під соняшником не зменшуються", - обнадійливо зазначила експерт.

Крім того, на світовому ринку останнім часом спостерігається зниження цін на рослинні олії через слабший імпортний попит. Як відомо, Україна є одним з найбільших світових експортерів соняшникової олії, тому рівень світових цін значно впливає на формування цін всередині країни.

"Все це дає підстави сподіватися як мінімум на стабілізацію цін для українських споживачів, а то і їх зниження в районі 5-10%. Тому не варто робити запаси", - підкреслила Литвин.

Ціни на олію в Україні

Ціни на соняшникову олію та цукор в Україні за рік зросли майже вдвічі. За даними Держстату, в червні цього року соняшникова олія коштувала на 80% дорожче, ніж у червні 2020 року.

20 липня 2021 року українцям пояснили, чому за кордоном українське масло продають у два рази дешевше.

Українське масло в Чехії:

У Чехії соняшникова олія українського виробництва коштує близько 30 крон, що становить приблизно 35 гривень. В українських супермаркетах соняшникова олія коштує від 50 до 75 гривень.

Порівняльні ціни в Польщі та Україні:

Згідно з дослідженнями, опублікованими громадською організацією "Економічний дискусійний клуб", різниця в ціні в польських і українських супермаркетах становить від 60-100%.

Споживча інфляція в Україні: що необхідно знати

За даними Держстату, споживча інфляція в Україні в травні в річному вираженні - у порівнянні з травнем 2020 року - склала 9,5%, прискорившись до 8,4% у квітні.

За січень-травень 2021 інфляція склала 6,1%.

Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 7,5% річних після підвищення її до цього рівня у квітні.

Національний банк України очікує уповільнення інфляції вже в жовтні-грудні 2021 року.

7 липня 2021 року в Мінекономіки розповіли, що буде з цінами до кінця року.

За січень-червень 2021 року інфляція склала 6,4%.

Ціни на соняшникову олію і цукор в Україні в червні в річному вираженні - у порівнянні з червнем 2020 року – підвищилися на 80,3% і 70,1% відповідно.

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Автор: Ганна Нагорна