Споживча інфляція у вересні в річному вираженні досягла 11%.

У вересні 2021 року середня споживча ціна цукру в Україні склала 28,69 грн за кілограм, що майже вдвічі дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це передавати Державна служба статистики на своєму офіційному сайті.

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Згідно з опублікованими даними, середня споживча ціна цукру в Україні станом на вересень 2021 року в 1,92 рази дорожче, ніж за аналогічний період минулого року (14,94 грн за кілограм).

Ціни на цукор в Україні:

Виробництво цукру в Україні за минулий сезон (вересень 2020 - серпень 2021) скоротилося до 1,1 млн тонн, що на третину менше в порівнянні з попереднім сезоном (1,48 млн тонн). Через дефіцит цукрових буряків країна імпортувала як сировину, так і готовий цукор.

У цьому сезоні (вересень 2021 – серпень 2022) в Міністерстві економіки України очікують збільшення виробництва цукру-до 1,4 млн тонн, що на 30% більше, ніж у минулому сезоні.

Ціни на цукор і соняшникова олія в Україні в серпні 2021 року в річному вираженні - порівняно з серпнем 2020 року – підвищилися на 91,2% і 75,6% відповідно.

У вересні 2021 року експерти прогнозували, що ціни на цукор в Україні можуть знизитися до 22-25 гривень за кілограм з нинішніх 30 гривень, але не опустяться нижче 20 гривень через низку причин.

Автор: Богдан Слуцький