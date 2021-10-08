Протягом вересня роздрібна ціна на цукор трималася на рівні 27-28 гривень за кіло.

Цього року в Україні врожай цукрових буряків набагато вищий, ніж був у 2020 році, що позначиться на роздрібних цінах на цукор.

Такий прогноз озвучила аналітик Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Світлана Литвин. Як зазначається в матеріалі УНІАН, очікується, що після збирання врожаю, ціна цукру в роздробі коливатиметься в межах 23-25 гривень за кілограм.

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"Збір врожаю цукрових буряків тільки почався - зібрано урожай лише з близько 20-30 відсотків посівних площ, тому точні прогнози робити поки зарано. Але однозначно урожай цукрових буряків буде кращим, ніж торік", – розповіла Литвин.

За словами експерта, обсяг виробництва цукру залежить не тільки від валового збору буряків, а й від вмісту сахарози. Також потрібно враховувати, що нинішні погодні умови були сприятливими для формування хороших показників цукристості буряка.

"Тому вже зараз з повною впевненістю можна сказати, що цукру буде вироблено більше, ніж у попередньому році, і його цілком вистачить для задоволення внутрішніх потреб без додаткового імпорту сировини", – підкреслила аналітик.

Литвин також зазначила, що протягом вересня-жовтня роздрібна ціна на цукор трималася на рівні 27-28 гривень за кіло, але в найближчі місяці все може змінитися.

"На тлі очікування гарного врожаю цукрових буряків і початку сезону виробництва цукру, оптові ціни почали знижуватися і протягом одного-двох місяців варто очікувати роздрібну ціну цукру на рівні 23-25 грн/кг", – розповіла Литвин.

Ціни на цукор в Україні:

Виробництво цукру в Україні за минулий сезон (вересень 2020 - серпень 2021) скоротилося до 1,1 млн тонн, що на третину менше в порівнянні з попереднім сезоном (1,48 млн тонн). Через дефіцит цукрових буряків країна імпортувала як сировину, так і готовий цукор.

У цьому сезоні (вересень 2021 – серпень 2022) в Міністерстві економіки України очікують збільшення виробництва цукру - до 1,4 млн тонн, що на 30% більше, ніж у минулому сезоні.

Ціни на цукор і соняшникову олію в Україні в серпні 2021 року в річному вираженні - у порівнянні з серпнем 2020 року – підвищилися на 91,2% і 75,6% відповідно.

У вересні 2021 року експерти прогнозували, що ціни на цукор в Україні можуть знизитися до 22-25 гривень за кілограм з нинішніх 30 гривень, але не опустяться нижче 20 гривень.

Автор: Ганна Нагорна