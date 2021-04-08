Кошти будуть спрямовані на компенсацію простою ферм.

Єврокомісія схвалила план данської влади виплатити 13 млрд данських крон (€1,74 млрд) фермерам і підприємцям, постраждалим від рішення знищити поголів'я норок в країні для запобігання поширенню коронавірусу.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті Єврокомісії.

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€1,2 млрд буде направлено на компенсацію тимчасового простою таких ферм через введені владою заборон на утримання норок, ще €538 млн - на виплати фермерам і підприємцям, які хочуть передати державі свій бізнес, пов'язаний з вирощуванням норок, виробленням шкур й т. ін.

Коронавірус у норок

У Данії на початку листопада 2020 року виявили 214 випадків коронавірусу від норок.

Влада Данії прийняла рішення знищити всю популяцію норок в країні через мутацію коронавірусу, виявленого у тварин. Данський уряд побоюється, що через генетичні зміни вірусу він може бути нечутливий до вакцини.

Це рішення супроводжувалося в країні політичною кризою. Зрештою уряд вирішив, що загрозу вакцині у зв'язку з новою мутацією вірусу, "найімовірніше, усунуто".

Однак до того моменту фермери в Данії знищили понад 10 мільйонів норок.

Випадки зараження норок коронавірусом були зафіксовані й в інших країнах.

Також повідомлялося, що норки, поховані в масових могильниках в Данії після загальнонаціонального забою, ймовірно, забруднили ґрунтові води.

27 січня 2021 року з'явилася інформація про те, що уряд Данії виплатить компенсацію у розмірі 18,8 млрд крон (близько $3 млрд) власникам норкових ферм, які були змушені знищити тварин і припинити роботу в листопаді минулого року.

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Автор: Олена Коваленко