У Херсонській області аграрії не можуть продати урожай кавунів у зв'язку перенасиченням ринку.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.uа.
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Попри те, що початок літа був холодним і дощовим, кавуни вродили добре і ринок зараз перенасичений.
Оптова ціна вдвічі нижче собівартості. Але навіть по 50 копійок за кілограм аграрії не можуть продати кавуни.
Тому баштанні вже починають перезрівати.
Ціни на кавуни в Києві:
На початку серпня 2021 року з Херсона до Києва відправили традиційну баржу з кавунами. 500 тонн кавунів вантажили цілий день. Сорт один - смугастий херсонський.
16 серпня 2021 року до Києва по річці Дніпро відправили ще одне судно з 350 тоннами херсонських кавунів.
В останні дні серпня торгові мережі Києва ще більше знизили ціни на кавуни. Це сталося на тлі прибуття до Києва баржі з херсонськими кавунами.