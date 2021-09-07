Попри те, що початок літа був холодним і дощовим, кавуни вродили добре і ринок зараз перенасичений.

У Херсонській області аграрії не можуть продати урожай кавунів у зв'язку перенасиченням ринку.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.uа.

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Попри те, що початок літа був холодним і дощовим, кавуни вродили добре і ринок зараз перенасичений.

Оптова ціна вдвічі нижче собівартості. Але навіть по 50 копійок за кілограм аграрії не можуть продати кавуни.

Тому баштанні вже починають перезрівати.

Ціни на кавуни в Києві:

На початку серпня 2021 року з Херсона до Києва відправили традиційну баржу з кавунами. 500 тонн кавунів вантажили цілий день. Сорт один - смугастий херсонський.

16 серпня 2021 року до Києва по річці Дніпро відправили ще одне судно з 350 тоннами херсонських кавунів.

В останні дні серпня торгові мережі Києва ще більше знизили ціни на кавуни. Це сталося на тлі прибуття до Києва баржі з херсонськими кавунами.

Автор: Олена Коваленко