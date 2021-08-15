Кавуни опиняться в столичних супермаркетах напередодні Дня Незалежності.

Баржа з кавунами з Херсона, яка напередодні вирушила до Києва, 20 серпня прибуде на вантажний термінал в Переяславі, а звідти потрапить прямо в столичні супермаркети.

Про це у Facebook повідомила прес-служба підприємства"Нібулон". Зазначається, що кавуни опиняться в столичних торгових залах напередодні Дня Незалежності.

Солодкий вантаж везе баржа NBL-003 з буксиром "Нодарі Чантурія". Це вже п'ятий "кавуновий" рейс.

Нагадаємо, напередодні з Херсона до Києва відправили традиційну баржу з кавунами. 500 тонн кавунів у порту Голої Пристані вантажили цілий день. Сорт один - смугастий херсонський.

Баржу завантажили три фермери. Кажуть, нинішній урожай через прохолодну весну на 20% менший за попередні роки. Крім того, баштани довелося частково пересівати через рясні дощі, тому ціни на ягоду будуть вищими.

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На ринках вони коштуватимуть - до 5 грн 60 копійок за кілограм. А в магазинах-до 6.

Кавуни, які прямують до Києва, вирощені в селі Чулаківка, Скадовського району, Херсонської області. Купити їх можна буде в мережі столичних супермаркетів.

Автор: Дмитро Захаров