Таким чином, Кабінет Міністрів надасть гуманітарну допомогу.

Україна, попри війну з Російською Федерацією, виділить гуманітарну допомогу Ефіопії та Сомалі. Кабінет Міністрів направить африканським країнам 50 тисяч тонн пшениці.

Про це йдеться в постанова Кабміну від 16 вересня 2022 р. №1040.

Відзначається, що в якості гуманітарної допомоги відправлять зерно, яке знаходиться у власності АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України". Компанії відшкодують вартість зерна на суму 420 мільйонів гривень з резервного фонду держбюджету.

Відео дня

Міністерство закордонних справ ще має узгодити з ООН доставку та питання оплати перевезення вантажу з Одеського морського торгового порту в зазначені срани за рахунок міжнародних організацій.

Як раніше повідомляв УНІАН, 22 липня 2022 року в Стамбулі підписали угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Южний" для експорту зерна та іншої аграрної продукції.

1 серпня в рамках реалізації домовленостей з Одеського порту вирушило перше судно – RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне. Судно перевозило 26 тисяч тонн української кукурудзи в Ліванський порт Тріполі.

5 серпня з портів Великої Одеси вирушив перший караван суден з українським зерном. На борту трьох балкерів NAVI STAR, ROJEN і POLARNET – 57 тисяч тонн української кукурудзи, яку направили до Туреччини, Великобританії та Ірландії.

17 серпня по зерновому коридору в Україну вийшов рекордний караван з п'яти суден.

31 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що вже понад 1,5 мільйона тонн українського продовольства експортується морським шляхом.

16 вересня глава світової продовольчої програми ООН Девід Бізлі заявив, що 70 мільйонів людей у 82 країнах світу можуть померти від голоду через війну в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: