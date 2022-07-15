У заяві відомства наголошується, що продаж і перевезення сільськогосподарської продукції, а також ліків і медичного обладнання дозволені і не є порушенням санкцій.

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну Міністерство фінансів США заявило про те, що санкції не стосуються експорту російських харчових продуктів і мінеральних добрив.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів США.

У заяві відомства наголошується, що продаж і перевезення сільськогосподарської продукції, а також ліків і медичного обладнання дозволені та не є порушенням санкцій, введених Вашингтоном щодо Росії.

"Сполучені Штати всіляко підтримують зусилля Організації Об'єднаних Націй з вивезення як українського, так і російського зерна на світові ринки та зменшення впливу нічим не спровокованої війни Росії проти України на світові запаси продовольства і ціни на продукти харчування", — йдеться в повідомленні.

У США відзначили, що не вводили ніяких санкцій проти виробництва, продажу або транспортування російських сільськогосподарських товарів, включаючи добрива, і що страхування або перестрахування транспортування, а також відвантаження цих продуктів не заборонено.

"Війна президента Росії Володимира Путіна придушила виробництво продовольства та аграрної продукції. Він використовував їжу як зброю війни, знищуючи сільськогосподарські сховища, переробні та випробувальні підприємства, викрадаючи зерно і сільськогосподарське обладнання і фактично блокуючи порти Чорного моря", — зазначили у відомстві.

Війна в Україні та ситуація з зерном:

30 травня 2022 року керівник офісу президента України Андрій Єрмак заявив про те, що світової продовольчої кризи, яку провокує Росія, ще можна уникнути. За його словами, необхідно розблокувати українські порти, відправивши в Чорне море військові конвої країн-партнерів, які будуть супроводжувати зернові вантажі.

Станом на 7 червня Росія вкрала до 500 000 тонн української пшениці на суму 100 мільйонів доларів з моменту російського вторгнення в лютому. Велика частина цього вантажу була доставлена вантажівками в порти в окупованому Криму, а потім перевезена суднами, в тому числі такими, які знаходяться під західними санкціями.

Держдепартамент США називав російські судна "Матрос Кошка", "Матрос Позыныч" і "Михаил Ненашев" як підозрювані в перевезенні краденого зерна. Ці судна курсували між Керченською протокою, що розділяє Крим і Росію, і різними портами в Східному Середземномор'ї.

При цьому веб-сайти морського відстеження та експерти відзначали, що РФ приховує інформацію про залучені судна. Зокрема, підсанкційні судна часто відключають свої транспондери, щоб приховати свій порт відправлення. Іноді вони швартувалися в Туреччині або Сирії.

За інформацією ЗМІ, в Севастополі щодня вантажать на судна українське зерно.

РФ, Туреччина, Україна та ООН підготували дорожню карту, щоб забезпечити роботу безпечного коридору з вивезення сільгосппродукції з портів нашої держави.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що в продовольчій кризі, яка розгортається у світі через війну в Україні, винна тільки Росія.

6 червня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що у США є докази того, що Росія краде зерно з України для продажу з метою отримання прибутку.

10 червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив про активну фазу переговорів з пошуку рішень для подолання глобальної кризи продовольства.

23 червня лідери країн-членів Європейського Союзу на зустрічі в Брюсселі закликали Російську Федерацію перестати красти зерно в Україні та завдавати ударів по її сільськогосподарських об'єктах.

4 липня 2022 року президент України Володимир Зеленський розповів, які реальні шанси розблокувати експорт українського зерна.

На початку липня 2022 року завдяки звільненню Зміїного від російсько-окупаційних військ з'явилася можливість для використання гирла Дунаю з метою вивезення агропродукції, зокрема зерна.

Вас також можуть зацікавити новини: