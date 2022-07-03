Частину окупантів забрали гелікоптери. На острові вони покинули ЗРК та РЛС, які згодом хотіли знищити за допомогою авіації.

У мережі оприлюднено світлини, які російські загарбники зробили з борту гелікоптера, завершуючи екстрений "жест доброї волі" з острова Зміїний.

Зокрема, на одній зі світлин можна помітити покинутий ЗРПК "Панцир-С1", який росіяни згодом хотіли самотужки знищити за допомогою авіації.

На самому острові видно сліди від обстрілів та дим від пожеж. Також в кадр потрапили і платформи "Чорноморнафтогазу", які були уражені раніше. Жодних ознак пожежі станом на 30 червня на цих об'єктах вже не було.

Звільнення Зміїного: що відомо

30 червня Росія підтвердила відведення військ з острова Зміїний, який був захоплений нею 24 лютого - на самому початку повномасштабної війни.

Протягом усього періоду окупації вказаної території російські війська зазнали великих втрат у техніці та особовому складі й зрештою були змушені тікати, не витримавши ударів ЗСУ.

За даними Forbes, росіяни втратили на Зміїному та в навколишніх водах техніки на $915 мільйонів. Найбільшою втратою окупаційної армії став флагман Чорноморського флоту – ракетний крейсер "Москва" вартістю $750 млн. Він брав участь в окупації Зміїного, став героєм поштової марки, а 13 квітня був уражений й затонув через день.

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