Зазначається, що протестувальники дали польській владі час на вирішення спірних питань до 10 грудня.

Польські фермери, які протестують біля пункту пропуску Медика, вирішили призупинити акцію до 10 грудня. До цього часу міністр сільського господарства має відповісти на висунуті вимоги.

TOK FM пише, що співорганізатор блокади, лідер організації "Обдурене село" Роман Кондрув заявив, що протест припинено, а не припинено.

"Ми даємо міністру час, і якщо нічого не буде вирішено, то ми обов'язково знову вийдемо до кордону. І це вже буде масовий протест, акції будуть на всьому східному кордоні", - заявив активіст.

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Акція не пов'язана безпосередньо з Україною. Фермерів турбувала угода про вільну торгівлю між ЄС і країнами Південної Америки. Крім того, вони були обурені ситуацією з сільськогосподарським податком.

Блокування кордону з Польщею - головні новини

Акція протесту на українському кордоні розпочалася вранці 23 листопада. Мітинг мав тривати 48 годин. ЗМІ з посиланням на джерело в українському міністерстві аграрної політики та продовольства повідомили, що протестувальники роблять це лише заради тиску на власну владу.

У посольстві України в Польщі назвали той факт, що протест розпочався в День пам'яті жерт Голодомору, "особливо болючим парадоксом".

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