Навантажувальні роботи суден у портах України тривають.

Судно, яке 11 серпня мало в порту Чорноморська стати для відвантаження українського зерна, не вийшло в рейс. Причиною стала погана погода.

Про це повідомляє Міністерство національної оборони Туреччини в Twitter.

"Судно, яке планувало сьогодні вийти з порту Чорноморськ для відвантаження зерна, не змогло вийти в рейс через погану погоду і стан моря", - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначено, що два кораблі, які 10 серпня пройшли перевірку, направляються в Україну. Навантажувальні роботи суден у портах України тривають.

Як повідомляв УНІАН, домовленість щодо безпечних поставок українського зерна була досягнута 22 липня в Стамбулі. Підписи під документом поставили представники України, Росії, ООН і Туреччини.

27 липня відбулося відкриття спільного координаційного центру. Представники Туреччини, РФ, України та ООН, представлені в центрі, будуть здійснювати контроль реалізації домовленостей.

Відповідно до угоди, суховантажі, що прямують з вантажем зерна і продовольства з портів України, стають на якір в заздалегідь обговореному пункті біля входу в Стамбульську протоку. Після здійснюється огляд судна представниками Туреччини, РФ, України та ООН зі спільного координаційного центру. Після цього кораблі продовжують шлях до кінцевого пункту призначення.

Станом на 8 серпня, планувалося завершити огляд ще чотирьох кораблів 458 тоннами кукурудзи в Стамбулі, проте судно Polarnet, що відбуло з України 5 серпня, досягло берегів району Деріндже в провінції Коджаелі лише в понеділок. Судно перевозить 12 тис.тонн кукурудзи. Всього з чорноморських портів України за тиждень вийшло 10 суден з 305 458 тонн зерна.

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