Елеваторний комплекс міг зберігати 30 тис. тон зерна.

У Рубіжному російські загарбники знищили елеватор з найсучаснішим обладнанням.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

"Мета - Голодомор. Окупанти розбомбили літаками елеватор у Рубіжному", - заявив Гайдай.

Зокрема, супутникові знімки від компанії "Planet Lab" свідчать про те, що на територію ТОВ "Голден АГРО" у Рубіжному були скинуті потужні російські бомби. Відкритий 2020 року елеваторний комплекс повністю знищено.

"На підприємстві було встановлено лабораторію з найсучаснішим обладнанням, включаючи експрес-аналізатор, який забезпечував точні та швидкі аналізи всіх культур, зерносушарка потужністю 1500 тон на добу, сепаратор, автоваги, автоматичний пробовідбірник", - додав Гайдай.

Крім того, елеваторний комплекс міг зберігати 30 тис. тон зерна одночасно.

Також він зазначив, що в окупованих містах зафіксовані випадки вивозу українського зерна в РФ. Раніше загарбники також знищили всі продуктові склади в Сєвєродонецьку.

Як писав УНІАН, у Російській Федерації на території Красноярського краю влада дозволила красти зерно з частини Херсонської області, захопленої росіянами.

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