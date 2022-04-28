Відсутність одягу і навіть шкарпеток, жахлива їжа і життя в погребі - в таких умовах "служать" військові РФ.

Бригада швидкого реагування Національної гвардії України показала російським майстер-клас з адекватного спілкування з полоненими. Окупант, який воював в Рубіжному, розповів про всю ситуацію і боягузтво "кадировців", все це він говорив сам, без примусу.

Відео з зізнаннями полоненого військового опублікували на сторінці Бригади швидкого реагування Нацгвардії в Facebook.

"Вчіться у наших військових не катувати людей, дотримуватися Конвенції з прав полонених і не змушуйте заарештованих читати з папірця. Українські військові не вимагають від полонених кричати "Ахмат сила" або говорити на камеру брехню. Адже всі і так прекрасно знають: Ахмат - не сила, ахмат-чай", - вказали захисники України.

Полонений окупант розповів, що у військових РФ "жахливий настрій". Люди не хочуть служити, але начальство не дозволяє їм піти додому і навіть не дає зателефонувати з родичами. Уродженець Луганська, який воював проти України в Рубіжному, також поскаржився на погане харчування.

"Харчування огидне, жахливе, ми в погребах живемо, умов ніяких немає. Одяг? Ніякого забезпечення у нас немає. Що встиг, що сім'я передала, то і носимо. Навіть трусів зі шкарпетками немає. Взування у всіх цивільне", - розповів окупант.

За словами полоненого, в його батальйоні з приблизно 300 осіб в живих залишилися лише близько 100, і це разом з резервістами. Говорячи про "кадирівців", окупант зауважив, що це "хоробрий" народ, але їхня хоробрість швидко закінчується.

Коли "кадирівці" бачать смерті своїх товаришів по службі і коли їх "затискають" українські військові, вони відразу вже йдуть. Боягузливі бойовики не хочуть воювати, їм страшно.

Окупант також звернувся до свого командування і передав "привіт" мамі. Він заявив, що "живий-здоровий" і його навіть погодували.

"Хочу звернутися до нашого вищого командування, яке закликає таких же хлопців, як і я, в основній категорії до 30 років. Залиште людей у спокої, в тиші. Ви просто людей губите, це не ваша війна. І хочу передати матері привіт, що зі мною все добре, я живий-здоровий, ситий, відносно в теплі", - сказав полонений.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Арахамія пояснив, навіщо ЗСУ беруть окупантів у полон.

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