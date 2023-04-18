Водночас соціал-демократи вважають, що Румунія не має обмежувати транзит агропродукції.

Соціал-демократична партія (PSD) Румунії оголосила, що проситиме уряд Ніколає Чуке зупинити імпорт зерна та продуктів харчування з України так само як раніше це зробили Угорщина, Польща та Словаччина.

Водночас соціал-демократи вважають, що Румунія повинна продовжувати підтримувати Україну, сприяючи транзиту української продукції в інші країни, йдеться в повідомленні політсили.

"PSD вимагатиме від правлячої коаліції ухвалення політичного рішення, яке зобов’язує уряд Румунії терміново видати нормативний акт для тимчасового призупинення імпорту агропродовольчої продукції з України, як це сталося в інших державах, які мають кордон з цією країною. … Водночас PSD вважає, що Румунія повинна продовжувати підтримувати Україну, сприяючи транзиту агропродовольчої продукції з цієї країни в інші країни Європейського Союзу або на торговельні шляхи з Чорного моря", – йдеться в заяві PSD.

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В PSD наголошують, що заходи підтримки України не мають зачіпати інтереси фермерів сусідніх держав. Вони наголошують, що компенсації, отримані від Європейської комісії, не можуть покрити загальну вартість завданих румунським аграріям збитків.

Міністр сільського господарства країни Пітер Дае у коментарі Digi24 зазначив, що Єврокомісія вже критикує Угорщину та Польщу за односторонні рішення щодо припинення імпорту з України. На його переконання, Румунія має шукати такі правові рішення, які не завдаватимуть юридичної шкоди країні.

Заборона експорту української агропродукції - що треба знати

Польща у відповідь на протести місцевих фермерів, які стикаються з проблемами в реалізації власної продукції через напливу українського зерна, зупинила імпорт та транзит агропродукції з України. Згодом Угорщина заборонила експорт українського зерна та іншої продукції продукції, пообіцявши однак зберегти транзит.

У Європейській комісії назвали такі односторонні дії неприйнятними. Попри це, 17 квітня Словаччина також тимчасово припинила імпорт агропродукції з України. Про плани щодо запровадження заборони повідомляла також влада Болгарії.

В українському Мінагрополітики заявили, що заборони, запроваджені Польщею, Словаччиною та Угорщиною, можуть призвести до скорочення аграрного експорту на 8-10%.

На тлі проблем з експортом українського зерна Єврокомісія заявила, що прагне сформувати чітке уявлення щодо ситуації і веде перемовини з усіма сторонами. Згодом стало відомо, що ЄК має намір збільшити підтримку фермерів 5 країн з 75 млн євро до 100 млн євро.

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