Угода може автоматично продовжитися на наступні 120 днів.

Існує висока ймовірність, що зернова угода про розблокування українських портів буде автоматично пролонгована.

Про це повідомив народний депутат Анатолій Урбанський під час інформаційного телемарафону.

"Ми підписали дану угоду 22 липня, і за умовами цієї угоди, якщо немає у сторін, які підписали цю угоду, ніяких зауважень, то вона автоматично продовжується на наступні 120 днів", - сказав він. Відео дня

Урбанський також зазначив, що зараз ніяких зауважень з іншого боку немає, тому є висока ймовірність, що зернова угода буде автоматично пролонгована.

Зернова угода: деталі

22 липня у Стамбулі було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції. Міністр інфраструктури Олександр Кубраков та міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН та Туреччиною.

1 серпня з Одеси вийшло перше від початку повномасштабної російської війни в Україні судно з українським продовольством.

За даними Міністерства інфраструктури, станом на 2 жовтня "зерновим коридором" експортовано 5,8 млн тонн агропродукції. Всього з українських портів вийшли 257 суден з продовольством.

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