У перший же торговий день ф'ючерси показали падіння.

Китай запустив ф'ючерсний контракт на живих свиней, мета якого - дати ринку інструмент для хеджування цінових ризиків після африканської чуми свиней.

Однак у перший же торговий день ф'ючерси показали падіння, повідомляє Bloomberg.

Читайте такожУ трьох областях України спалахнула чума свиней

Контракт на Далянській товарній біржі впав відразу майже на 13%.

Ф'ючерсні контракти стануть першим продуктом в Китаї, що дозволяє поставки живих тварин. Також це сприятиме стандартизації порід свиней відповідно до правил і специфікацій біржі.

"Очікується, що обсяг торгів "живими" ф'ючерсами на свиней буде величезним, враховуючи актуальність продукту для економіки в цілому", - говорить аналітик брокерської компанії Orient Futures з Шанхаю Лі Мойю.

За її словами, спочатку в торгівлі будуть домінувати провідні виробники країни.

Розмір контракту в Даляні становить 16 тонн. За словами представників біржі, це еквівалентно загальній вазі тварин у повній вантажівці, що є звичайним способом перевезення свиней в Китаї.

Біржа також зробила кроки, щоб уникнути спекулятивної торгівлі, яка спостерігалися на китайських товарних біржах в минулому, коли натовпи національних спекулянтів накопичували все — від яєць до залізної руди.

Що цьому передувало

Запуск ф'ючерсів на живих свиней планувався близько 20 років.

Контракти на живих свиней були вперше введені в 1966 р. на Чиказькій товарній біржі як договори на фізичну поставку. Ф'ючерси на заморожену свинячу грудинку торгувалися протягом 50 років, перш ніж були виключені з лістингу у 2011 р.

Вісім років потому CME Group почала публікувати Індекс свіжого бекону CME, щоб забезпечити прозорість цін для пакувальників, переробників, оптових і роздрібних продавців свинини.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН