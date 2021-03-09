Міністерство природних ресурсів розпочинає процес "перезавантаження" водної політики та Держводагентства.

Державне агентство водних ресурсів передасть відновленому Міністерству аграрної політики та продовольства функції зрошення та осушення земель.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства захисту навколишнього середовища та природних ресурсів, якій підпорядковується Держводагентство.

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"Мінприроди починає процес "перезавантаження" водної політики та Держводагентства. Нова концепція розвитку посилить водний менеджмент і зробить його націленим на досягнення екологічних цілей, поліпшення стану вод і протипаводковий захист", - цитує прес-служба міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України Романа Абрамовського.

Зазначається, що тепер Держводагентство позбудеться невластивих для нього функцій і стане повністю орієнтованим на впровадження водної політики за інтегрованим принципом із застосуванням кліматично стійких підходів до управління водними ресурсами.

"Зрошення та осушення - функції, які є важливими для забезпечення продовольчої безпеки країни, перейдуть до Міністерства аграрної політики та продовольства України", - сказано в повідомленні.

За інформацією прес-служби, Держводагентство затверджуватиме правила і регулювати режими роботи водосховищ, водойм і використання водних ресурсів в умовах кліматичних змін і маловоддя. Для зменшення негативних наслідків повеней і управління ризиками затоплення агентство буде впроваджувати протипаводковий захист.

"Нарешті, водний менеджмент стане ефективним. Водна політика буде формуватися на принципах Водної рамкової директиви ЄС", - зазначили в Міністерстві.

Що цьому передувало

Наприкінці лютого Кабінет міністрів передав у підпорядкування відновленого Міністерства аграрної політики та продовольства державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру та Державне агентство рибного господарства.

28 грудня 2020 року Кабінет міністрів прийняв рішення, необхідне для відтворення Міністерства аграрної політики та продовольства України. До цього, 17 грудня, Верховна Рада призначила екс-голову Держгеокадастру Романа Лещенка міністром аграрної політики та продовольства України.

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Автор: Бредіхіна Ганна