Кошти отримають 863 позичальника.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства затвердило розподіл коштів у розмірі 85,9 млн грн для компенсації суб'єктам господарювання агропромислового комплексу за фактично сплачені відсотки за користування кредитами у січні-березні 2021 року.

Згідно повідомленню Міністерства, кошти отримають 863 позичальники.

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Загальний обсяг кредитів становить 7,9 млрд грн, з них пільгових (підлягають компенсації) – 7,3 млрд грн, зокрема, за видами кредитів: короткострокових – 2,4 млрд грн (33,1%), середньострокових – 2,6 млрд грн (35,2%), довгострокових – 2,3 млрд грн (31,7%).

За видами діяльності позичальників: галузь тваринництва – 1,3 млрд грн (17,6%), інші галузі - 6,1 млрд грн (82,4%).

Середні ставки банків, під які суб'єкти господарювання АПК залучили кредити, склали 14-16% річних.

Держбюджет-2021 і АПК

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Автор: Ганна Нагорна