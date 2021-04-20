Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства затвердило розподіл коштів у розмірі 85,9 млн грн для компенсації суб'єктам господарювання агропромислового комплексу за фактично сплачені відсотки за користування кредитами у січні-березні 2021 року.
Згідно повідомленню Міністерства, кошти отримають 863 позичальники.
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Загальний обсяг кредитів становить 7,9 млрд грн, з них пільгових (підлягають компенсації) – 7,3 млрд грн, зокрема, за видами кредитів: короткострокових – 2,4 млрд грн (33,1%), середньострокових – 2,6 млрд грн (35,2%), довгострокових – 2,3 млрд грн (31,7%).
За видами діяльності позичальників: галузь тваринництва – 1,3 млрд грн (17,6%), інші галузі - 6,1 млрд грн (82,4%).
Середні ставки банків, під які суб'єкти господарювання АПК залучили кредити, склали 14-16% річних.
Держбюджет-2021 і АПК
- 15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.
- Кабінет міністрів у Державному бюджеті на 2021 рік передбачив 4,7 млрд грн на підтримку агропромислового комплексу, що на 700 млн грн більше, ніж у держбюджеті на 2020 рік.
- 15 грудня 2020 року парламент підтримав постанову "Про кошторис Верховної Ради на 2021 рік".
- Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков дав оцінку прийнятому бюджету-2021.
- 16 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про те, що буде з доходами держбюджету-2021.
- 21 грудня 2020 року голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав закон "Про Державний бюджет України на 2021 рік".
- 25 грудня 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про Державний бюджет України на 2021 рік".
- Кабінет міністрів у Державному бюджеті на 2021 рік передбачив 4,7 млрд грн на підтримку агропромислового комплексу, що на 700 млн грн більше, ніж у держбюджеті на 2020 рік.
- 29 грудня 2020 року міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко заявив про те, що вітчизняні аграрії отримають всі 4 млрд грн, які були передбачені в Державному бюджеті на 2020 рік на підтримку галузі.
- 17 березня 2021 року Кабінет Міністрів обмежив максимальний розмір фінансової допомоги аграріям за програмою компенсацій за покупку сільгосптехніки.
- Перелік сільгосптехніки, за покупку якої покладена часткова компенсація за програмою державної підтримки АПК, налічує понад 15 тис.одиниць.
- 16 квітня 2021 року Мінекономіки визначилося з компенсацією аграріям за купівлю сільгосптехніки.
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