Зараз помідори в середньому на 20% дорожчі, ніж торік наприкінці літа.

На сьогоднішній день комбінати продають тепличний томат не дешевше 20-30 грн/кг, що в середньому на 26% дорожче, ніж в кінці минулого робочого тижня.

Про це повідомили експерти аналітичної платформи EastFruit.

"Зростання відпускних цін в сегменті тепличного томату виробники пояснюють скороченням збору даної продукції в тепличних комбінатах. При цьому підтримку цінам надавав стабільно високий попит", - йдеться в повідомленні.

Також подорожчанню тепличних томатів сприяла обмежена пропозиція ґрунтової продукції. Оскільки основну частку томату відкритого ґрунту зараз представляє продукція невисокої якості, що підвищує інтерес покупців до якісної продукції з теплиць.

Аналітики відзначають, що вже сьогодні українським тепличним комбінатам вдається відвантажувати томат в середньому на 20% дорожче, ніж в кінці літа торік. Крім того, виробники не виключають можливості подальшого подорожчання в даному сегменті, оскільки темпи збуту тепличного томату залишаються досить активними.

Як повідомляв УНІАН, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук зазначив, що після жовтня ціни на овочі на українському ринку зростуть на 10-15%.

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