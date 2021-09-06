Стегенця можна зберігати тільки 48 годин, зазначив виконавчий директор Союзу споживачів України.

Ні в якому разі не варто купувати курятину, яка повинна бути у вакуумі, але развакуумировалась, оскільки вона прискорено псується.

Якщо є підозри щодо свіжості товару, у продавців варто просити документи, в яких написано, коли його виробили, розповів виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов в ефірі телеканалу "Україна 24".

Співрозмовник зазначив, що шматочки курячого філе можна зберігати протягом чотирьох діб, а ось стегенця "живуть" лише дві доби.

"...Якщо берете фарш, не беріть старший доби. І взагалі, фарш не рекомендував би брати, тому що всі ми розуміємо, там є все – і кісточки, і шкура, і все що завгодно", – сказав експерт.

Раніше ЗМІ писали, що м'ясо курки може завдавати шкоди організму через антибіотики, якими годують курчат-бройлерів.

Пізніше з'явилася інформація, що антибіотики не можуть нашкодити людям, оскільки виводяться з організму курей природним шляхом, і на прилавки потрапляє безпечний продукт.

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Автор: Екатерина Присяжнюк