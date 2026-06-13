В Україні обвалилися ціни на популярний сезонний овоч: скільки коштує кілограм

Зазначається, що огірки вже продають у середньому на 20% дешевше, ніж роком раніше.

Ціни в Україні на тепличні огірки цього тижня різко знизилися. Здешевлення пов'язане зі збільшенням пропозиції овочів із літніх теплиць південних і західних областей.

Аналітики проекту EastFruit зазначили, що сьогодні в основному огірки продають по 30–55 грн/кг ($0,67–1,22/кг), що в середньому на 33% дешевше, ніж тижнем раніше.

Відзначається, що обвал цін припав на останні тижні реалізації овочу першої сівозміни, що вважається позитивним фактором для виробників. Зараз у ряді українських тепличних комбінатів ведуться роботи з очищення, а до реалізації другої сівозміни виробники планують приступити у другій половині літа.

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Водночас фермери вже реалізують огірки в середньому на 20% дешевше, ніж роком раніше.

Ціни на огірки в супермаркетах України

У Varus салатний овоч продають по 54,90 грн/кг.

При цьому в АТБ огірки можна купити по 59,89 грн/кг.

Водночас у "Сільпо" ціни стартують від 49,50 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Оптові ціни на полуницю в Україні продовжують знижуватися. Особливо швидко дешевшає ягода в південних і центральних регіонах країни. Загальний тренд пов'язаний з настанням теплої сонячної погоди, що сприятливо впливає на дозрівання полуниці в господарствах.

При цьому ціни на черешню від українських виробників також продовжують падати і зараз коштують у середньому на 23% менше, ніж наприкінці минулого тижня.

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