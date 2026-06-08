Картопля та інші овочі борщового набору в Україні дорожчають: які зараз ціни

Вартість деяких позицій підскочила в півтора рази.

Гуртові ціни на картоплю в Україні зросли за тиждень в півтора рази. Стару картоплю продають по 12-16 грн/кг проти 8-12 грн/кг тижнем раніше, повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Вартість решти минулорічних овочів борщового набору також збільшилася за підзвітний період. Морква здорожчала з 20-28 до 26-30 грн/кг, буряк – з 8-9 до 10-11 грн/кг, ріпчаста цибуля – з 8-10 до 11-13 грн/кг, а білокачанна капуста – з 22-25 до 23-25 грн/кг.

Дорожчає і рання городина для борщу. Молодий буряк подорожчав з 25-35 до 33-35 грн/кг, а молода капуста – з 15-18 до 17-29 грн/кг. Тільки на молоду картоплю зменшився розкид цін в нижчу сторону – з 50-90 до 50-80 грн/кг.

Відео дня

Сезонні овочі, навпаки, дешевшають. Помідори почали продавати по 90-135 замість 100-155 грн/кг, солодкий перець – по 130-170 проти 155-170 грн/кг. Діапазон цін на огірки розширився з 40-62 до 35-65 грн/кг. Ціни на зелений горшок обвалилися більше, ніж вдвічі: ним торгують по 70-90 проти 150-200 грн/кг тижнем раніше.

У фруктово-ягідному сегменті помітно здорожчав абрикос – зі 100-150 до 125-200 грн/кг, тоді як черешня подешевшала з 200-250 до 130-220 грн/кг, а лохина – з 550-800 до 500-650 грн/кг. На полуницю розкид цін звузився зі 100-200 до 120-190 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні – головні новини

Тим часом на ринку спостерігають сильні цінові коливання на українську молоду картоплю. Спершу в останню декаду травня овоч нарешті подешевшав більше, ніж його імпортний варіант. Але вже з початку червня вітчизняна молода картопля здорожчала ледь не вдвічі.

За цей час ягода на ринку переважно дешевшала – в середньому трохи більше, ніж на 20%. Вартість полуниці продовжила знижуватися – дрібну ягоду відпускали навіть по 50 грн/кг. Ціни на лохину також зменшилися.

Вас також можуть зацікавити новини: