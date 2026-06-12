Черешня в Україні активно дешевшає: скільки вже коштує кілограм

Ягоду продають майже вполовину дешевше, ніж рік тому.

Черешня від українських виробників продовжує дешевшати і наразі коштує в середньому на 23% менше, ніж наприкінці минулого тижня. Ягоду відпускають по 70-150 грн/кг, повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Ціновий спад пояснюється великою пропозицією черешні на ринку, яке перевершує очікування виробників. Поряд із масовим надходженням у продаж ягоди з місцевих господарств, на ринку присутні також і великі обсяги імпортної черешні.

При цьому покупці подекуди скаржаться на якість ягоди, що швидко псується. Тож необхідність оперативно розпродавати товар також провокує зниження цін у даному сегменті.

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Загальне здешевшання черешні досягло такого рівня, що в цьому році вона коштує вже в середньому на 43% дешевше, ніж за аналогічний період минулого року. Більше того, учасники ринку не виключають подальшого зниження ціни на ягоду через обмежені терміни її реалізації.

Ціни на ягоди в Україні – останні новини

Ще на початку тижня на ринку тільки очікували на великі поставки черешні. Цю ягоду розбирали активніше за полуницю через меншу пропозицію. І імпортна, і українська черешня з початку місяця здешевшали вдвічі: імпортна коштувала в середньому 250 грн/кг, а українська – 130 грн/кг.

На ринку дешевшає і українська полуниця – з початку червня ціни опустилася вдвічі. В цьому році полуниця суттєво дешевшає вже друге – попереднє просідання ціни було спровоковане масовим виходом ягоди з Закарпаття, яка дозріла першою. Невдовзі після цього ціни відновилися, бо достатньої пропозиції все ще бракувало.

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