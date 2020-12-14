Картопля подешевшала порівняно з груднем минулого року на 33%.

В Україні в грудні поточного року подешевшали овочі борщового набору, тоді як крупи, яйця і м'ясо, крім курятини, подорожчали в порівнянні з груднем 2019 року.

Про це свідчать дані моніторингу цін аграрного департаменту Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Читайте такожСвітові ціни на продовольство зросли до шестирічного максимуму

Зокрема, картопля подешевшала у порівнянні з груднем минулого року на 33% (до 7,42 грн/кг), капуста - на 25% (до 3,84 грн/кг), морква - на 18% (до 5,20 грн/кг), буряк - на 24% (до 4,66 грн/кг), а цибуля - на 39% (до 4,54 грн/кг).

При цьому за рік в Україні подорожчали більшість видів круп: гречана - на 50% (до 31,49 грн/кг), кукурудзяна - на 36% (до 10,98 грн/кг), ячмінна - на 25% (до 9,59 грн/кг).

Соняшникова олія зросла в ціні на 23% (до 33,13 грн), а цукор - на 37% (до 16,35 грн/кг).

Також в Україні подорожчала майже вся продукція тваринництва. Яйця подорожчали на 14%, вершкове масло - на 11%, молоко - на 10%.

З м'яса найбільше за рік подорожчала яловичина - на 14% (до 97,23 грн/кг), Також на 2% подорожчала свинина (до 83,13 грн/кг).

Курятина, навпаки, подешевшала на 5% - до 46,42 грн/кг.

Прогноз

2 грудня 2020 року експерти прогнозували, що введення в Україні повного локдауну може спровокувати зміну цінової політики на певні групи товарів. На думку експертів, скорочення попиту може призвести до зниження цін на одяг, а ось продукти харчування будуть дорожчати незалежно від введення обмежень.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ганна Нагорна