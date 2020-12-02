На думку експертів, скорочення попиту може призвести до зменшення цін на одяг, а ось продукти будуть дорожчати незалежно від введення обмежень.

Введення в Україні повного локдауну може спровокувати зміну цінової політики на певні групи товарів.

Така думка ТСН.uа висловили ряд експертів.

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Скорочення попиту може призвести до зменшення цін на продукти та товари, як, наприклад, це відбувається з одягом, коли великої потреби в ній у людей, що працюють з дому, немає. Таку думку висловив виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський, який вважає, що локдаун не вплине на ціни на продукти.

"Ми побачили, що насправді навіть жорсткий формат, який був навесні, не вплинув на ціни. Істотний вплив на ціни зараз мають два фактори: один — це девальвація навіть не гривні до долара, тому що вона відбулася і гривня стабілізувалася на рівні 27,5-28,5, а швидше девальвація долара до євро, оскільки багато всього ми імпортуємо із зони євро", - зазначив експерт.

"Ми бачимо по товарах, харчовим продуктам, лікам, які закуповуються в Європі в євро, що на девальвацію, що відбулася до долара, умовно, на 10%, наклалася девальвація до євро ще 15% і, відповідно, це дало помітне зростання. Друге - ми в цього року отримуємо менший урожай зернових і багатьох інших культур і спочатку ми отримуємо зростання цін на те, що виробляється безпосередньо із зерна, а потім на м'ясо, молоко через нестачу кормів", - заявив Вишлінський.

Своєю чергою керівник Центру макроекономічного моделювання Київської школи економіки (KSE) Юрій Шоломицький вважає, що зростання цін на продукти від локдауну не залежатиме. За прогнозами Київської школи економіки, за рік ціни на продовольчі товари в середньому зростуть на 4% і карантин на ці показники не вплине.

"Ціни ростуть рівномірно. На деякі продовольчі товари рух досить сильний. Але це залежить від врожаю. Це, наприклад, соняшникова олія. До 4% за рік за прогнозами зростання. Так має і залишитися", - прогнозує Шоломицький.

Однак президент Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Алекс Ліссітса вважає, що, попри поганий урожай, зниження попиту через закриття ресторанів і продуктових базарів може призвести до падіння цін на ті продукти, які складно зберігати. Це, на думку експерта, вдарить по аграріях, однак, відчутних стрибків у бік збільшення ціни на продукти вітчизняного виробництва очікувати не варто.

Локдаун в Україні: що вже відомо

За даними низки ЗМІ, в Україні в грудні можуть ввести жорсткий карантин. Вже відомі можливі терміни нових обмежень.

Прес-секретар президента України Юлія Мендель розповіла, що можливість введення локдауну в країні є, однак його дата поки невідома.

У "Слузі народу" пояснили, що ввести істотні обмеження на транспорт в рамках локдауну досить складно, оскільки для цього потрібно розробити систему спеціальних пропусків.

1 грудня 2020 року міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив про те, що МОЗ не рекомендуватиме зупиняти громадський транспорт під час локдауну.

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Автор: УНІАН